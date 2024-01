Cozinheiro é preso por abusar sexualmente de duas crianças no Rio

A Polícia Civil prendeu o cozinheiro Joelson Leite Leal Júnior, de 39 anos, por estupro de vulnerável e violência psicológica contra suas netas de "consideração", de 9 e 11 anos. A prisão, realizada na última quinta-feira (18) por agentes da Delegacia Especial de Atendimento à Mulher de Nova Iguaçu (Deam), aconteceu na Rua Rita Gonçalves, em Nova Iguaçu, Baixada Fluminense.

De acordo com a delegada responsável pelo caso, Mônica Areal, as crianças contaram para a babá que foram vítimas de violência sexual e ameaçadas de morte caso contassem para a família. Para a mãe, as meninas relataram que Joelson mexeu em suas partes íntimas e apertou os seios delas. Além disso, elas só teriam conseguido escapar após a filha mais nova, de 9 anos, gritar por socorro.

Leia mais



Engenheiro é agredido por homem com pedaço de pau em Icaraí, Niterói

Polícia Civil prende integrantes de quadrilha que aplicava golpe do crédito consignado



Em depoimento à Polícia Civil, o cozinheiro admitiu ter passado a mão no órgão genital das crianças, por cima da calcinha. Relatou, ainda, que vive com a avó das meninas há 3 anos e que é "avôdrasto" delas. A avó, no entanto, negou o relacionamento, mas disse que o agressor morava de favor no local, porque teve pena de tirá-lo da casa.



Joelson, que trabalha como cozinheiro em um restaurante em Nova Iguaçu, tem quatro anotações criminais e já foi preso três vezes por roubo, com pena aumentada devido ao uso de arma de fogo.

A Deam informou que as duas meninas estão recebendo acompanhamento psicológico.