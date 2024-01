Engenheiro é agredido por homem com pedaço de pau em Icaraí, Niterói

O engenheiro Pedro Macedo foi atacado na noite de quarta-feira (17) por um homem desconhecido com um pedaço de pau. O rapaz estava voltando para casa com a namorada, na Rua Domingues de Sá, no bairro de Icaraí, em Niterói, quando sofreu a agressão.

De acordo com Pedro e a companheira, o casal estava voltando da academia quando um rapaz, sem camisa e com um pedaço grande de madeira surgiu. De início, o homem tentou atacar outro casal que estava mais adiante, mas a dupla conseguiu fugir. Então, o agressor partiu para atacar a namorada do engenheiro, que, quando percebeu a situação, orientou que a namorada corresse, mas não conseguiu fugir e foi atacado pelo agressor.

O jovem levou um golpe no braço e, em seguida, o homem fugiu em direção ao Campo de São Bento.

Em suas redes sociais, Macedo contou mais sobre o ocorrido. De acordo com ele, o autor da agressão já é conhecido na região pelo seu histórico violento. Segundo relatos, ele já foi preso anteriormente e seus ataques são feitos principalmente em mulheres.

Em nota, a Polícia Civil informou que a ocorrência não foi registrada. Já a Polícia Militar, também em nota, afirmou que o 12º BPM (Niterói), está trabalhando para melhorar a segurança na região.

"O 12º BPM (Santa Rosa) tem empreendido esforços para prevenir e coibir quaisquer práticas criminosas na região, empregando equipes em ações ostensivas, como rondas e abordagens, nas ruas dos bairros da cidade, diuturnamente. A unidade está aumentando as abordagens com foco em pessoas suspeitas, inclusive em situação de vulnerabilidade (moradores de rua), apreendendo diversos objetos perfurocortantes frequentemente. A unidade também trabalha em conjunto com as delegacias da cidade de Niterói para identificar e prender os envolvidos em ações criminosas", diz o comunicado.

O Segurança Presente, em nota, informou que o agressor tem 46 anos e sofre de transtornos mentais. "No dia 14 de dezembro do ano passado, ele chegou a ser detido pelos agentes do Segurança Presente de Niterói acusado de tentar agredir pessoas que caminhavam na rua Gastão Ruch. Na época, o homem foi encaminhado para a 77ª Delegacia de Polícia (Icaraí) para o registro da ocorrência. Na sequência, ele foi levado para o Hospital Psiquiátrico de Jurujuba". Ainda segundo o comunicado, o sujeito tem três passagens pela polícia.