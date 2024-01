Polícia Civil prende integrantes de quadrilha que aplicava golpe do crédito consignado

Policiais civis da Delegacia Especial de Atendimento à Pessoa da Terceira Idade (Deapti) prenderam, nesta quarta-feira (17/01), seis pessoas envolvidas no golpe do empréstimo consignado. As prisões ocorreram em um "call center" clandestino, no Centro do Rio.



De acordo com os agentes, os acusados foram encontrados em plena atividade, se passando por correspondentes financeiros e oferecendo as transações fraudulentas. Uma das vítimas chegou a sofrer um prejuízo de cerca de R$ 170 mil.

Ao todo, sete pessoas foram conduzidas à delegacia, sendo seis presas em flagrante por associação criminosa. Os agentes apreenderam computadores e documentos, que serão utilizados para o desdobramento das investigações.