Polícia Federal realiza apreensão na casa do deputado federal Carlos Jordy

A Polícia Federal realizou uma busca e apreensão na casa do deputado federal Carlos Jordy (PF). A ação é parte da 24ª fase da Operação Lesa Pátria, realizada com o objetivo de identificar pessoas que planejaram, financiaram e incitaram atos antidemocráticos ocorridos entre outubro de 2022 e o início do ano passado, no interior do estado do Rio de Janeiro.

Ao todo, estão sendo cumpridos 10 mandados de busca e apreensão, expedidos pelo Supremo Tribunal, nos estados do Rio de Janeiro (8) e no Distrito Federal (2).

Leia também:

Sensação térmica bate recorde com 59,5ºC no RJ

Daniel Alves muda versão e alega embriaguez, diz jornal



Os fatos investigados constituem, em tese, os crimes de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, associação criminosa e incitação ao crime.

As investigações continuam em curso e a Operação Lesa Pátria é permanente, com atualizações periódicas acerca do número de mandados judiciais cumpridos e pessoas capturadas.

Em suas redes sociais, o deputado se pronunciou sobre a ação. Segundo ele, seu celular foi apreendido. "Eu falei onde estava minha arma. Pegaram meu celular. Tentaram buscar outras coisas que pudessem me incriminar, mas não encontraram nada", contou. O político ainda afirma que não sabia o motivo por trás da ação, e caracteriza o ocorrido como "inacreditável".