Mulher acusada de tráfico morre e PM é baleado em tiroteio em Itaboraí

Uma mulher morreu e um policial militar ficou ferido, na tarde desta quinta-feira (18), em tiroteio na comunidade Bela Vista, em Itaboraí. O agente foi levado para o Hospital Estadual Alberto Torres, no Colubandê, em São Gonçalo.

O PM apresenta quadro clínico estável. Ele foi atingido por duas balas, porém utilizava colete balístico, o qual segurou os projéteis. Dessa forma, deixando apenas ferimentos leves.

De acordo com a Polícia Militar, agentes do 35º BPM (Itaboraí) estavam em um patrulhamento na comunidade, próximos a uma barricada, quando um grupo de seis suspeitos correram para uma zona de mata.

Leia também

➢ Polícia desarticula milícia que agia em Rio Bonito (vídeo)

➢ Homem suspeito de matar galerista americano é encontrado e preso

Os agentes foram atrás dos criminosos, entretanto, os homens começaram a atirar contra os policias, segundo a corporação, dando início a um intenso tiroteio.



Após o confronto, uma mulher foi encontrada morta. A PM afirma que ela estava com uma arma de fogo. Um menor ainda foi apreendido com materiais entorpecentes em uma mochila. Os outros integrantes do gruo conseguiram fugir, segundo a polícia.