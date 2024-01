Homem suspeito de matar galerista americano é encontrado e preso

Nesta quinta-feira, o suspeito de matar o galerista Brent Sikkema foi preso. Identificado como Alejandro Triana Trevez, o rapaz tinha um mandado de prisão temporária em aberto. A ação foi feita por oficiais da Delegacia de Homicídios da Capital (DHC), em conjunto com a Polícia Rodoviária Federal (PRF) na Rodovia BR-050, em Minas Gerais.

Segundo a polícia, filmagens de câmeras de segurança da casa do galerista flagraram Trevez chegando e saindo da casa da vítima. O argentino ficou no local por volta de 15 minutos.

Leia também:

Vítima de acidente em Santa Catarina, SG, será sepultada nesta quarta-feira (17)

Sem energia elétrica, moradores de Maricá recorrem à praia para conseguir dormir



Trevez levou U$3 mil da residência do americano. Segundo investigações, o suspeito estava em São Paulo, foi para o Rio apenas para assassinar o galerista e voltou para o estado. Em seguida, ele foi para Minas Gerais, e estava tentando fugir de solo mineiro quando foi preso, em um posto de gasolina entre Uberaba e Uberlândia.

Sikkema foi encontrado morto dentro de sua casa no domingo (14), na Rua Abreu Fialho, no Jardim Botânico, na Zona Sul do Rio, com marcas de perfurações de arma branca. Segundo a polícia, a arma do crime não foi encontrada no local, e não é possível afirmar qual objeto foi utilizado.

Imagens de cerca de 13 câmeras de seguranças da Rua Abreu Fialho foram coletadas para auxiliar na investigação. Filmagens revelaram que um homem observou a rua e ficou por volta de 14 horas nas proximidades no dia do crime.