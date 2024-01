Vítima de acidente em Santa Catarina, SG, será sepultada nesta quarta-feira (17)

O sepultamento do corpo de Leimar Simões Junior, homem que morreu na noite de terça-feira (16) em um acidente, será realizado nesta quarta-feira (17), no Cemitério São Gonçalo, às 16h.

O velório está marcado para começar às 13h.

Rapaz foi vítima de colisão entre carro e moto | Foto: Reprodução/Redes Sociais

Em suas redes sociais, a esposa de Leimar, Raphaely Costa fez uma postagem lamentando a morte do marido, e se despedindo do companheiro. "Amor como eu amo vc, como eu amo cada pedacinho seu, eu n consigo acreditar que vc se foi, meu coração tá estilhaçado, pra mim é só um pesadelo que vc vai chegar a qualquer momento em casa.

Eu tô sem chão e destruída", iniciou a viúva. "Vamos sentir sua falta, seu cheiro, do seu beijo, das suas brincadeiras, das suas reclamações. Como vou tentar falta do " oiii titio" de chloe chamando vc, eu n sei o que fazer, sentir eu sô queria que tudo acabasse, nosso filho q vc nem vai chegar a ver eu te amo muuuuuito e vc sabe, sabe o quanto chloe te ama, eu sabia o quanto vc me amava, eu sabia o quanto vc se esforçava pra nós ver bem e com o melhor, eu vou lutar pelos nosso planos pq eu sei que vc quer isso, vou lutar por nós 4 eu vc, chloe e nosso filho. Meu eterno amor", finalizou.

O acidente que vitimou Leimar aconteceu entre um carro e uma moto. O Corpo de Bombeiros foi acionado mas, quando chegou no local, a vítima já estava morta. A colisão ocorreu na Rua Getúlio Vargas, em Santa Catarina, São Gonçalo.