Sensação térmica bate recorde com 59,5ºC no RJ

Essa é a maior marca de sensação térmica desde o início do verão - Foto: Agência Brasil/Fernando Frazão

Após a forte chuva que atingiu a cidade do Rio de Janeiro no último fim de semana, o calor voltou com muita força para a capital carioca. Na manhã desta quarta-feira (17), a sensação térmica bateu quase 60ºC na cidade. A medição aconteceu na estação Guaratiba, na zona oeste da capital carioca, às 11h45 e registrou 59,5ºC.

De acordo com o Centro de Operações Rio, responsável pela medição, essa é a maior marca de sensação térmica desde o início do verão. A máxima de sensação térmica de hoje superou o dia 15 de janeiro, que registrou 58,4ºC.

O forte calor aumenta a chance de problemas relacionados às altas temperaturas. Em uma postagem nas redes sociais, a Secretaria Municipal de Saúde no Rio de Janeiro alertou para os cuidados necessários em dias muito quentes, como o aumento na ingestão de líquidos, o uso de protetor solar e o cuidado com a exposição de crianças ao sol.