Corpo de menina de 12 anos é encontrado em calçada em BH

Uma menina de 12 anos foi encontrada morta na Rua Marrocos Filho, no bairro Bela Vitória, em Belo Horizonte (MG), na tarde da última terça-feira (16). Imagens reveladas por câmeras de segurança registraram o momento em que a menina entra numa casa acompanhada de um homem, por volta das 10h37 e retorna já sem vida, por volta das 13h30, no colo do suspeito. O corpo da criança foi deixado na calçada pelo homem.

A Polícia Militar foi acionada e quando chegou ao local, a equipe de Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), já realizava o atendimento. O óbito da menina foi confirmado por um dos médicos que integrava a equipe de socorristas. O corpo da vítima foi reconhecido pelo pai.

O caso está sendo investigado pela Polícia Civil. De acordo com a Polícia Militar, o suspeito do crime, um homem de 25 anos, possui um histórico criminal com passagens pelos crimes de estupro de vulnerável, tráfico de drogas e furto.



Segundo um parente da vítima, o homem que aparece na imagem se trata de um desconhecido. Ainda conforme o familiar, a menina residia no bairro Goiânia, na mesma região, com o pai e a irmã, de 10 anos

Ao realizar buscas dentro do imóvel, os militares e a perícia da Polícia Civil encontraram restos de cocaína e um preservativo usado, mas não havia sinais de violência no corpo da vítima. O suspeito recebeu voz de prisão em flagrante. A ocorrência foi encaminhada para a Central Estadual de Plantão Digital, na Cidade Administrativa.