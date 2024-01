Vídeo revela momento em que adolescente é sequestrado por criminosos

Sequestro aconteceu na tarde do último domingo - Foto: Reprodução

Um vídeo obtido pelo O Dia revela o momento em que o adolescente, de 16 anos, foi sequestrado por criminosos próximo à estação de Brás de Pina, na Zona Norte do Rio, no último domingo (14).

No registro, é possível ver o momento em que os criminosos se aproximam em duas motocicletas do menino, que estava soltando pipa com amigos. Em seguida, dois dos criminosos esperam nos veículos enquanto outros dois pegam o adolescente.





Enquanto um homem dirige, o outro segura o rosto do jovem pelo pescoço e com a outra mão, levanta o braço com uma arma para cima.



Até o momento, o menor ainda não foi encontrado. O caso está sendo investigado na 34ª DP (Brás de Pina). Segundo informações preliminares, há possibilidade de que a vítima pode ter sido confundida por criminosos.