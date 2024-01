Moradores reagem e frustram tentativa de assalto no Rio

O bairro de Coelho Neto, na Zona Norte do Rio de Janeiro, foi palco de um episódio inusitado na última segunda-feira (15), quando uma tentativa de assalto transformou-se em um confronto físico entre moradores e suspeitos. O incidente foi registrado por uma câmera de segurança e está se tornando viral nas redes sociais.

O incidente teve início quando dois homens em uma moto abordaram um casal que caminhava de mãos dadas pela rua. Inicialmente, o assalto parecia ter sucesso, com a mulher entregando sua bolsa a um dos suspeitos. Contudo, após alguns segundos, o acompanhante da vítima partiu em perseguição a um dos assaltantes, que jogou a bolsa da vítima perto de um poste.

Uma briga se desencadeou, assemelhando-se a uma luta de judô, enquanto o terceiro suspeito, ainda na moto, estacionou o veículo para se juntar à confusão. Perdendo um chinelo no percurso, ele se agachou para pegar o celular da vítima, que havia caído no chão durante a briga. No momento em que parecia intervir na luta, um morador apareceu com um taco, afastando o suspeito.

Um dos assaltantes derruba o adversário e tenta fugir de moto, mas o homem caído levanta para um segundo confronto, desferindo uma voadora antes que o assaltante pudesse escapar. Embora o golpe tenha sido parcial, permitiu que a vítima agarrasse o assaltante e o derrubasse.

Um segundo vídeo mostra o morador conseguindo imobilizar o suspeito, mas enfrentando dificuldades com a chegada do segundo assaltante. Ele é derrubado no chão e alvo de alguns golpes, mas consegue se levantar e disputa o taco que levou para o confronto. Outro morador também apareceu com um taco, desferindo um golpe nas costas do suspeito, que cai no chão.

A Polícia Militar, ao passar pelo local, prendeu ambos os suspeitos, que foram encaminhados à 40ª DP de Honório Gurgel.