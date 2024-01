Jovem é encontrado morto no Boaçu, em São Gonçalo

Um jovem de 20 anos foi encontrado morto, com marca de um disparo de arma de fogo no corpo, na noite da última segunda-feira (16), no Boaçu, em São Gonçalo. De acordo com informações da Polícia, o homem estava molhado e com um tiro no braço esquerdo.

Policiais militares do 7° BPM (São Gonçalo) informaram terem sido acionados para a Rua Judite Bayense por volta das 21h22 para apurar um relato de encontro de cadáver. De acordo com o comando do Batalhão, não houve nenhum registro de operação policial no endereço ou em arredores.

A perícia de Polícia Civil foi acionada ao local. Segundo os peritos, o corpo não apresentava outras marcas de violência além do tiro. O cadáver foi reconhecido por familiares e levado para o Instituto Médico Legal (IML) de Tribobó. A autoria dos disparos e outros detalhes do crime estão sendo investigados pela 72ª DP (Mutuá).