Secretaria de Integração reforça operação para remover detritos na capital do Rio

Equipes da Secretaria de Integração Metropolitana (SEIM) deram continuidade, nesta terça-feira (16), às ações para remoção de detritos na capital do Rio de Janeiro, após o intenso temporal que assolou a cidade e outros municípios do estado.

De acordo com a SEIM, agentes reforçaram o socorro às vítimas, contando com a mobilização de máquinas pesadas para acelerar a remoção de detritos e a restauração das áreas afetadas. Segundo o secretário Marcos Dias, as equipes atuam nas ruas desde o último domingo (14).

Leia também:

➢ Afetados pela chuva no RJ terão Bolsa Família antecipado

➢ Governo Federal reconhece emergência no Rio após temporal causar morte de 12 pessoas

➢ Moradores enfrentam inundações devido a fortes chuvas em São Gonçalo

Os trabalhos são feitos em parceria com agentes de outros setores da Prefeitura. “Essa união de esforços é fundamental para superarmos juntos os desafios desse momento difícil”, afirmou o Secretário. Para contribuições e apoio, entre em contato com a Secretaria de Integração Metropolitana pelo Instagram @seim.rio.