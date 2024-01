Filho mata pai para defender a mãe de violência doméstica

Um homem, de 23 anos, foi preso durante a madrugada da última segunda-feira (15), após matar o pai, para defender a mãe. O caso aconteceu no bairro Cohab, no Recreio, em Minas Gerais.

Conforme consta no site Registro de Eventos de Defesa Social, divulgados pela Polícia Militar (PM), o crime aparece motivado por ‘’legítima defesa de terceiros’’ e ‘’discussão familiar’’. Segundo relato do autor para um dos agentes, a vítima, de 54 anos, teria chegado em casa sob efeito de álcool e feito uma série de ameaças.

Ainda de acordo com o relato, o filho contou que a discussão começou a progredir para violência física. Ele então tentou apaziguar a situação, mas a tentativa não teria surtido efeito. Diante do fato, ele pegou uma faca para defender a mãe e desferiu contra o pai, que veio a óbito no local.