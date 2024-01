Disque Denúncia pede informações sobre os envolvidos na morte de lutador de MMA

O Disque Denúncia divulga, nesta terça-feira (16), um cartaz com título – Quem Matou? – para ajudar no inquérito instaurado pela Delegacia de Homicídio da Capital (DHC), a fim de obter informações que levem à identificação e prisão dos envolvidos na morte do lutador de Artes Marciais Mistas, conhecidas pela sigla em inglês MMA, Diego Braga Alves, de 44 anos, que foi encontrado morto nesta segunda-feira (15). Ele estava desaparecido desde a madrugada do mesmo dia, quando foi tentar recuperar sua moto furtada na própria casa, na comunidade da Muzema, na Zona Oeste do Rio, durante a última madrugada.

Uma das hipóteses é que Diego teria sido confundido com um miliciano por traficantes enquanto tentava recuperar a moto. Homens do Bope e do 31º Batalhão de PM participaram das buscas. O corpo foi achado com marcas de tiros no Morro do Banco, no Itanhangá, Zona Norte do Rio.

A Delegacia de Homicídios da Capital assumiu o caso, e agentes da especializada buscam informações que possam identificar a autoria do crime.

Leia também:

Balanço mostra que quantidade de drogas apreendidas em 2023 dobrou

Polícia prende homem com 7kg de fios em São Gonçalo



Segundo informações a comunidade da Muzema, como o Morro do Banco, sob o domínio de um grupo paramilitar até o ano passado, estariam agora sob o comando da facção criminosa Comando Vermelho (CV). E quem estaria comandado o tráfico de drogas na região, seria uma das lideranças do Complexo da Penha, o narcotraficante Pedro Paulo Guedes, o “Pedro Bala”.

Quem tiver informações sobre a identificação dos envolvidos na morte do lutador de MMA, favor informar ao Disque Denúncia, pelos seguintes canais de atendimento:

Central de atendimento: (021) - 2253 1177 ou 0300-253-1177

WhatsApp Anonimizado: (021) – 2253-1177 (técnica de processamento de dados que remove ou modifica informações que possam identificar uma pessoa)

Aplicativo: Disque Denúncia RJ

O anonimato é garantido.