Mulher salta de veículo em movimento para escapar de violência doméstica

Uma mulher, de 43 anos, saiu de um carro em movimento na Avenida Governador Leonel de Moura Brizola, em Duque de Caxias, Baixada Fluminense, na tarde do último domingo (14). A vítima foi atingida por outro veículo em seguida.

Leia mais:

Atropelamento na Barra da Tijuca deixa triatleta ferido; motorista fugiu sem prestar socorro



Manifestantes interditam trechos da BR-1O1 e reivindicam reestabelecimento de energia elétrica, em São Gonçalo

Segundo informações preliminares, ela saltou do veículo para escapar das agressões do marido. O Grupamento de Operações Aéreas (GOA) do Corpo de Bombeiros atendeu a ocorrência por volta das 14h36. A mulher foi socorrida com ferimentos moderados por helicóptero e encaminhada para o Hospital Adão Pereira Nunes, em Duque de Caxias.