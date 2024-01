Atropelamento na Barra da Tijuca deixa triatleta ferido; motorista fugiu sem prestar socorro

O triatleta Rodrigo Bouças, capitão de Fragata da Marinha, foi atropelado na manhã deste sábado (13), na Zona Oeste do Rio. O esportista estava treinando ciclismo na orla da Praia da Reserva, altura do posto 17, quando foi atropelado por um carro branco. O motorista do carro fugiu sem prestar socorro.

Segundo o Corpo de Bombeiros, militares do quartel da Barra da Tijuca foram acionados para a ocorrência às 6h40. O atleta foi socorrido e encaminhado para o Hospital Municipal Lourenço Jorge, na Barra. Posteriormente, ele foi transferido para o Hospital Naval Marcílio Dias, no Lins.

O quadro de saúde de Rodrigo ainda é desconhecido.

Leia também:

Cantor desaparecido há uma semana é encontrado morto

Mulher procura por gonçalense desaparecido desde o Natal



A Comissão de Segurança no Ciclismo do Rio de Janeiro (CSC-RJ) publicou um vídeo nas redes sociais informando que Rodrigo havia sido atingido por um veículo do modelo Duster. Na publicação, eles ainda afirmaram que o rapaz estava com muitas dores na região da lombar, e, aparentemente, estava com a perna direita fraturada.

A ocorrência está sendo investigada pela 16ª DP (Barra da Tijuca).