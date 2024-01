Manifestantes interditam trechos da BR-1O1 e reivindicam reestabelecimento de energia elétrica, em São Gonçalo

Moradores do Tabajara, no Portão do Rosa, em São Gonçalo, realizaram um protesto na BR-101, por conta da falta de energia elétrica na comunidade. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a manifestação teve início nesta tarde. A população bloqueou a rodovia, queimando pneus e pedaços de madeira, na altura do quilômetro 309. Cerca de 30 pessoas participaram do ato.



Segundo informação, eles estão há três dias sem fornecimento de energia.

A população bloqueou a rodovia, queimando pneus e pedaços de madeira, na altura do quilômetro 309 | Foto: Divulgação

Uma outra manifestação aconteu na Rua Humberto de Alencar Castelo Branco, antiga Avenida Maricá, na altura do Jardim alcântara.



Nas redes sociais da concessionária de energia, moradores de São Gonçalo questionam a empresa e mencionam trechos que estão sem energia.



"Quase 72 horas sem energia no Colubandê!", afirmou um internauta. "Cadê a energia em São Gonçalo, @EnelClientesBR???" questionou outra gonçalense.

Alguns locais de São Gonçalo estão há três dias sem energia | Foto: Reprodução

Leia mais:

Chuvas em São Gonçalo provocam alagamentos e quedas de energia



Jovem surfa em rua que transbordou o valão na Baixada Fluminense

Neste sábado (13), em Niterói, uma outra manifestação, também por reestabelecimento de energia elétrica, aconteceu na Rua Visconde de Itaboraí, no centro da cidade. Os manifestantes estão sem luz há mais de 40 horas. Trechos da via foram interditados pelo grupo, que colocou fogo em barricadas feitas com galhos de árvores.

Procurada, a Enel Distribuição Rio informa que restabeleceu o fornecimento de energia para 94% dos clientes impactados nesta sexta-feira (12) em Niterói e São Gonçalo com as fortes chuvas acompanhadas de descargas atmosféricas e ventos que atingiram parte da área de concessão da companhia. A distribuidora realizou manobras de transferência de cargas e aumentou o número de equipes em campo e segue trabalhando para restabelecer o serviço o mais breve possível.

Em caso de falta de luz, o cliente pode acionar os canais digitais da concessionária: site (www.enel.com.br), aplicativo Enel (disponível para iOS e Android), WhatsApp Elena: (21) 99601-9608 e Central de Relacionamento (0800 28 00 120).