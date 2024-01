Polícia busca imagens que possam ajudar no caso de sequestro em São Gonçalo

Policiais da 75° DP (Rio do Ouro) estão buscando imagens de câmeras de segurança dos caminhos onde criminosos possam ter passado, após sequestrarem o gesseiro Felipe Mendonça Ferreira Mota, de 34 anos, na última terça-feira (09), no Coelho, em São Gonçalo.

Familiares, amigos e possíveis testemunhas da ação criminosa também estão sendo ouvidas pelos agentes que investigam o sumiço do profissional.

Assim como a família afirma desde o primeiro dia de buscas, os amigos da vítima alegam que ele é uma pessoa tranquila, sem envolvimento com nada ilícito e sem inimigos.

A polícia ainda não encontrou o que pode ter motivado a ação dos criminosos que, encapuzados, utilizando um veículo de cor prata, renderam o gesseiro e o levaram, do portão de sua casa.

O grupo não fez nenhum contato com a família e nem pediu nenhum tipo de resgate. O veículo do profissional não foi levado pelos bandidos.

Recordando

Felipe Mendonça Ferreira Mota foi ‘sequestrado’ por dois homens armados e encapuzados, no início da noite da última terça-feira (09), na Rua Caruaru, no Coelho, em São Gonçalo. O carro da vítima não foi levado.

A vítima havia acabado de sair da obra que realizava no mesmo bairro, quando chegou em casa, pouco depois das 19h. Ao parar seu carro em frente sua residência, dois homens armados e encapuzados, desceram de um veículo prata, de modelo e placa não anotados, e o renderam.

Felipe foi colocado no banco traseiro do carro dos criminosos que fugiram do local.