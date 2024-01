Família de gonçalense sequestrado organiza manifestação nesta quinta (11)

A família do gesseiro Felipe Mendonça Ferreira Mota, desaparecido desde terça-feira (09), realiza uma manifestação cobrando respostas das autoridades policiais de São Gonçalo na tarde desta quinta-feira (11), em frente à sede do 7° BPM, em Alcântara, na Rua Dr. Alfredo Backer, 367.

A manifestação está marcada para as 17h. Os familiares esperam um retorno dos policiais a respeito do paradeiro do gesseiro de 36 anos, que foi 'sequestrado' por um grupo de homens encapuzados na Rua Caruaru, no Coelho, na tarde de terça (09). Até o momento, ainda não há qualquer informação a respeito de seu paradeiro.

"A gente não quer mais silêncio, a gente quer respostas! Não estamos atrás de ninguém errado, estamos atrás de um cara tranquilo, querido por todo mundo. A comunidade toda está procurando por ele", destacou a prima de Felipe, Ingrid Ferreira, de 39 anos.

O caso foi registrado pela 75ª DP (Rio do Ouro), que está investigando o caso. Qualquer informação sobre o paradeiro do gesseiro pode ser repassada para a família pelo telefone 21 96437-5480 ou Disque Denúncia, através do telefone 2253-1177.