IML aponta que influenciador morreu por overdose de entorpecentes

Henrique contava com 87 mil seguidores no Instagram e mais de 1,7 milhões de inscritos no YouTube - Foto: Divulgação/ Redes Sociais

Henrique contava com 87 mil seguidores no Instagram e mais de 1,7 milhões de inscritos no YouTube - Foto: Divulgação/ Redes Sociais

A Polícia Civil de São Paulo informou nesta quinta-feira (11) que o laudo do Instituto Médico Legal (IML) apontou que o influenciador Carlos Henrique Pires Medeiros, de 26 anos, morreu por intoxicação provocada pelo uso de entorpecentes, ou seja, por uma overdose da substância.

Henrique Medeiros, como era mais conhecido, estava desaparecido desde a madrugada de Natal (25). No dia 30 de dezembro seu corpo foi encontrado enterrado no quintal da residência de um casal de amigos onde havia passado a ceia de Natal, em Itapecerica da Serra. O influenciador digital contava com mais de 87 mil seguidores no Instagram e quase 1,8 milhão de inscritos no YouTube.

Leia mais:



Dono de depósito de bebidas é executado no Porto da Pedra

Homem que desapareceu há 8 meses na Bahia é encontrado em Macaé

No dia 31 de dezembro, a Polícia Civil prendeu um homem de 28 anos e uma mulher de 24 anos que moravam na casa onde o corpo do influenciador foi encontrado. Eles são investigados pelo crime de ocultação de cadáver.



Em depoimento à polícia, o casal informou que eles fizeram uso de drogas na noite de Natal, quando o influenciador passou mal e morreu. Por medo, eles decidiram enterrar o corpo do rapaz no quintal da casa

Segundo nota da Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, o caso ainda está sendo investigado.