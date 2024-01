Dono de depósito de bebidas é executado no Porto da Pedra

Um homem, identificado como Thiago Trigueiro Gomes, 37 anos, foi executado, na manhã desta terça-feira (09), dentro do seu depósito de bebidas, na Rua Joaquim de Oliveira, no Porto da Pedra, em São Gonçalo.

De acordo com informações preliminares, dois homens em uma motocicleta passaram, por volta das 9h, e efetuaram diversos disparos contra o empresário, que morreu no local. No momento do ataque, oito pessoas estavam trabalhando no depósito.

Uma funcionária contou aos policiais que foi tudo muito rápido. Ela, inclusive, quase foi atingida pelos disparos.

Crime aconteceu na Rua Joaquim de Oliveira, no Porto da Pedra, em São Gonçalo. | Foto: Filipe Aguiar

Agentes da Divisão de Homicídios de Niterói, Itaboraí e São Gonçalo foram ao local e realizam perícia criminal preliminar. A principal suspeita e de morte por vingança, motivada pela recusa da vítima em pagar propina a criminosos que cobram de comerciantes no local. A informação, no entanto, ainda está sendo apurada e não foi confirmada pela polícia.

Na região, comerciantes e moradores lamentaram a morte do homem, que é apontado como querido por todos no local.

" Thiago era uma pessoa muito brincalhona", disse um comerciante.

O corpo de Thiago ainda está no estabelecimento e familiares não comentaram o caso até o momento. Ele deixa quatro filhos.