Homem que desapareceu há 8 meses na Bahia é encontrado em Macaé

O Disque Denúncia publicou há alguns dias, um cartaz com a foto de Taylan Lopes de Souza, de 28 anos, informando o seu desaparecimento e pedindo informações sobre o paradeiro. Ele foi visto pela última vez na tarde do dia 3 de maio de 2023, em uma quarta-feira, após sair de casa, em Itabatã, no município de Mucuri, na Bahia, sem informar destino.

Segundo familiares, Taylon faz acompanhamento no CAPS (Centro de Atenção Psicossocial), por apresentar distúrbio mental e necessitar de medicações específicas. Ele é descrito por sua mãe como uma pessoa doce, porém, devido a condição clínica e com falta das medicações, poderia se tornar ocasionalmente agressivo.



Na tarde desta terça-feira (8), um médico do Pronto Socorro e UBS Aeroporto, do setor de psiquiatria , em Macaé, onde Taylon estava internado, reconheceu o paciente no cartaz do Disque Denúncia e entrou em contato para informar seu paradeiro.

Foi feito contato com a família, na Bahia, e estão cientes de que Taylon está internado, em tratamento, em uma instituição que atende pacientes com problemas psiquiátricos, também em Macaé, no estado do Rio de Janeiro.