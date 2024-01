Ex-mulher do traficante Nem da Rocinha, Danúbia, deixa a prisão

A ex-mulher do traficante Antonio Francisco Bonfim Lopes, o Nem da Rocinha, deixou a prisão. Danúbia de Souza Rangel, cumpria pena pelos crimes de associação para o tráfico de drogas e corrupção ativa. O alvará de soltura foi cumprido nesta quinta-feira (11).

Danúbia estava presa desde outubro de 2017, após ser detida na Ilha do Governador. Na ocasião, ela foi acusada de auxiliar Nem, então seu marido, no controle do tráfico da Rocinha após sua prisão.

Ela foi condenada a 8 anos, dois meses e 20 dias de prisão.