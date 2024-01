Família pede informações sobre adolescente e filha, desaparecidos em Niterói

Familiares e amigos buscam, há 3 meses, pela localização da adolescente Maria Clara da Conceição Honorato, de 16 anos, e sua filha, Mahya, de apenas 4 meses, que desapareceram após saírem de casa, na comunidade do Preventório, no bairro Charitas, Zona Sul de Niterói. Ela foi vista, pela última vez, em um ponto de ônibus, com a criança ao colo, segurando uma bolsa e o aparelho celular, que está desligado.

Familiares da adolescente contaram ter feito o último contato ela, por telefone, na tarde do dia 11 de outubro de 2023, quando teriam marcado um encontro em família. Maria Clara e a bebê estavam morando com os tios, em Niterói. A demora no retorno e a falta de contato fizeram a família iniciar as buscas e comunicar o sumiço à polícia.

Informações- Quem tiver informações sobre os paradeiros da adolescente Maria Clara e da bebê Mahya pode fazer contato com o Disque-Denúncia (2253-1177), com o SDP-Niterói ( 2703-4027/97473-4679) ou o Programa SOS Criança Desaparecida (2286-8337/98596-5296). Todas as informações têm a garantia do sigilo e anonimato.

