Polícia prende homem que matou namorado da ex-companheira em Bambuí, Maricá

Policiais civis da Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSG) prenderam, nesta quinta-feira (11/01), um homem acusado de homicídio qualificado. Ele foi localizado em São João de Meriti, na Baixada Fluminense.



De acordo com as investigações, em 16 janeiro de 2022, o criminoso matou a facadas Frankson Freitas Cardoso, o então namorado de sua ex-companheira, por ciúme. Na ocasião, ele ainda agrediu a mulher e rasgou os pneus do carro da vítima, para evitar socorro. O caso ocorreu em Bambuí, Maricá, na Região Metropolitana do Rio.

O criminoso tem histórico de perseguições contra a ex-namorada, além de anotações criminais por violência doméstica e homicídio. No momento da captura, ele estava na casa de parentes de sua atual companheira. Contra o homem, havia um mandado de prisão preventiva.