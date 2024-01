Onde está Felipe? Família faz apelo para encontrar gonçalense sequestrado

Familiares do gesseiro Felipe Mendonça Ferreira Mota, de 34 anos, buscam desesperadamente por informações sobre o seu paradeiro. O gonçalense está desaparecido desde a última terça-feira (09), quando foi supostamente sequestrado por criminosos armados e encapuzados, na Rua Caruaru, no Coelho, em São Gonçalo. O carro da vítima não foi levado.

De acordo com informações de familiares, o homem havia acabado de sair da obra que realizava no mesmo bairro, quando chegou em casa, pouco depois das 19h. Ao parar seu carro em frente sua residência, dois homens armados e encapuzados, desceram de um veículo prata, de modelo e placa não anotados, e o renderam.

A vítima foi colocada no banco traseiro do carro dos criminosos que fugiram do local. A família ainda não recebeu nenhum contato com pedido de resgate ou qualquer notícia sobre o paradeiro do gesseiro, que é apontado como um homem calmo, querido e educado.

"Ele não tinha inimizades. Era um homem tranquilo, da igreja, que mantinha relação boa com todos. Não sabemos o que motivou isso. O Felipe é uma pessoa sempre disposta a ajudar. Estamos preocupados", disse um familiar.

Felipe é dono de uma empresa de colocação de gesso e bastante conhecido no bairro do Coelho e região.

As investigações estão sob responsabilidade da 75ª DP (Rio do Ouro). A Polícia Civil realiza diligências do caso. A motivação do crime ainda é desconhecida. Qualquer informação sobre o paradeiro do gesseiro pode ser repassada para a família pelo telefone 21 96437-5480 ou Disque Denúncia, através do telefone 2253-1177.