Polícia investiga agressão de mãe e filha em Niterói por causa de fritura de peixe

Policiais da Delegacia Especial de Atendimento à Mulher de Niterói (Deam) investigam o suposto caso de agressão a uma mulher e sua filha, supostamente pelo dono de um bar nos fundos do Terminal Rodoviário João Goulart, no Centro de Niterói. O caso, ocorrido na tarde da última terça-feira (9), teria sido gerado a partir de uma discussão por causa do preço cobrado pelo comerciante para a fritura de cerca de dois qullos de peixes.

O desentendimento teria ocorrido porque o homem teria sido repreendido ao cobrar o dobro dos R$15 combinados inicialmente para fazer o serviço. O comerciante teria dado socos e pontapés nas duas, sendo que a mais jovem teria tido um dos dentes quebrados. Na confusão, a mulher mais velha sofreu agressões graves e precisou ser levada ao Hospital Estadual Azevedo Lima (Heal), no Fonseca, onde inicialmente, foi internada em estado grave.

