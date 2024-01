Passageiros se assustam com falha elétrica em metrô na Estação Largo do Machado

Passageiros ficaram assustados, nesta quinta-feira (11), após uma falha elétrica em uma composição do metrô, na estação Largo do Machado, na Zona Sul. Houve um corte de energia momentâneo no sentido Jardim Oceânico.

"Olha o tumulto, uma correria danada. Uma correria que só. Vagão pegando fogo. Apavorante, chego estar tremendo", declarou uma passageira que estava na condução, em um vídeo que está circulando pelas redes sociais.

Segundo o MetrôRio, a composição foi retirada de circulação e a operação já foi normalizada.