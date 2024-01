Integrante de tráfico de drogas é preso na Zona Norte

Um homem, que integrava o tráfico de drogas do Complexo do Chapadão, Zona Norte do Rio, foi detido nesta quinta-feira (11). Ele foi capturado em Anchieta, após trabalho de inteligência dos agentes.

O homem tinha um mandado de busca e apreensão pelo crime de tráfico de drogas, quando ainda era adolescente.

Policiais civis da 31ª DP (Ricardo de Albuquerque) conduziram a ação.