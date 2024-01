Policiais prenderam estelionatária foragida da Justiça do Goiânia, em Casimiro de Abreu

Policiais militares prenderam, na tarde desta quarta-feira (10), na Rua Andrade Silva, no bairro Vila Nova, em Casimiro de Abreu, interior do Estado do Rio de Janeiro, a acusada, foragida da Justiça de Goiânia, capital do Estado de Goiás, Verônica Vieira Maia Gomes, de 45 anos.

De posse de informações sobre seu paradeiro, policiais do batalhão de Macaé, foram até o endereço relatado e conseguiram prender a estelionatária.



Ela já havia sido presa em abril de 2018, em Aparecida de Goiânia, após ter anunciado o falso aluguel de uma casa em um site de compra e venda. Após receber parte do dinheiro das vítimas, Verônica deixava de atender as ligações. Segundo a Polícia Civil, a vítima teria entrado em contanto com a suspeita a fim de alugar um imóvel no município de Aruanã. Após a negociação, a vítima chegou a fazer um depósito no valor de R$ 800 como forma de adiantamento do valor total, cerca de R$ 1.800.

Leia também

Família de gonçalense sequestrado organiza manifestação nesta quinta (11)

Jovem denuncia funcionários de academia por assédio em Copacabana

Contra ela constava um Mandado de Prisão pelo crime de Estelionato, onde fora condenada a uma pena de 2 anos de reclusão em regime fechado.



Diante dos fatos, a criminosa foi levada à 121ª DP (Casimiro de Abreu), onde foi cumprido o mandado de prisão e tomadas as medidas cabíveis sobre o caso. Após a confirmação do mandado de prisão, a acusada passou mal e foi levada ao Hospital Municipal de Casimiro de Abreu, e, posteriormente, ao atendimento médico, a acusada foi conduzida novamente a delegacia, e depois foi encaminhada a uma unidade prisional da SEAP/RJ, onde ficará à disposição da Justiça de Goiânia.



Quem tiver informações sobre a localização de foragidos da Justiça, favor informar ao Disque Denúncia, pelos seguintes canais de atendimento:



Central de atendimento: (021) - 2253 1177 (WhatsApp)