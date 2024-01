Homem é preso por transportar 10 Kg de maconha no Aeroporto do Galeão

Um homem foi preso, na manhã desta quarta-feira (10), por transportar 10Kg de maconha no Aeroporto do Galeão, na Ilha do Governador, Zona Norte do Rio. O material entorpecente estava no interior da bagagem.

Segundo a Polícia Federal, o traficante, de 23 anos, que é natural de Manaus (AM), desembarcou em um voo que veio de seu estado natal. A prisão foi realizada em flagrante durante a fiscalização de rotina por agentes da delegacia especial da PF no aeroporto.

Leia também

➢ Avô acusado de abusar neta de 4 anos é preso no Rio

➢ Comerciante morto em São Gonçalo será enterrado no Parque da Paz

O homem foi levado ao sistema prisional e responderá pelo crime de tráfico de drogas, o qual prevê até 15 anos de detenção.