Jovem denuncia funcionários de academia por assédio em Copacabana

Uma jovem, que é aluna da academia Bodytech em Copacabana, realizou uma denúncia contra dois professores após ter sido perseguida e alvo de assédios.

Caroline Bedoya Aszmann, de 23 anos, por meio de suas redes sociais, no último sábado (06), declarou que um dos funcionários da academia chegou a segui-la até sua residência depois de um treino em dezembro. Ela ainda contou que o homem a abordou quando estava perto de sua casa.

"Eu estava saindo da academia. Passei no mercado há uma quadra de distância, girei o mercado comprando coisas, saí cheia de sacola, andei mais duas quadras até a esquina da minha casa, onde esse outro indivíduo me abordou. Ou seja, ele esperou esse momento inteiro, foi até a esquina da minha casa, onde ele me abordou falando 'Oi', meio sem graça para falar algumas coisas, e falou assim: 'Ah, eu falei com outro personal e ele falou que você costuma andar sozinha'. Isso pra mim é uma ameaça. Ainda mais na esquina da minha casa, sendo que eu saí da Bodytech onde ele estava sentado com esse outro personal que falou sobre", declarou a jovem.

Ela ressaltou que o episódio de assédio começou ainda meses antes da perseguição com outro professor. Na época, o funcionário teria a fotografado treinando e mandado no seu privado, indicando um assédio.



"Eu recebi uma foto no WhatsApp que esse indivíduo tirou minha falando assim: 'A cara não era boa, mas a cena era ótima'. Depois que eu mandei 'Péssimo', o indivíduo excluiu a foto. Eu tenho print já com a foto excluída", destacou.

Caroline registrou uma queixa na Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam), no Centro do Rio, no último domingo (7). O caso segue sendo investigado pela Polícia Civil.

"Não aconteceu coisas só comigo com esses dois indivíduo. Eu soube sobre coisas gravíssimas que já foram apontadas a coordenação, a gerência, a quem quer seja a responsável, e nada foi feito. Eu espero que algo aconteça com esses dois indivíduos. O certo não é a gente sair, a gente procurar outra, o certo é eles serem banidos do convívio com pessoas dentro de onde aconteceu ou de qualquer empresa que eles estão vinculados. Estou falando não só por mim, mas por amigas que sei que já passaram por situações com essas pessoas. Que não aconteça com nenhuma mais de nós", completou.

Após o caso ter sido divulgado, a academia entrou em contato com a vítima, pedindo desculpas e informou que um dos suspeitos foi demitido e outro tomou uma advertência.