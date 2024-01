Polícias Civil e Militar prendem 11 integrantes de quadrilha especializada em fraude em cartão virtual

Policiais civis da 39ª DP (Pavuna) e do 41º Batalhão da Polícia Militar (BPM) de Irajá realizaram uma ação conjunta, nesta quarta-feira (10), e prenderam em flagrante 11 integrantes de uma quadrilha especializada na fraude de cartões virtuais de passagem.

As prisões aconteceram durante uma ação de inteligência na Estação da Pavuna, na Zona Norte, e contou com apoio da coordenação da concessionária que administra o metrô.

Segundo os agentes, os autores estavam sendo monitorados pelos setores de inteligência das polícias Civil e Militar e foram presos quando comercializavam as passagens irregulares. Com os acusados foram apreendidos oito aparelhos de telefone celular utilizados no crime, além de cerca de R$ 800 em dinheiro.

De acordo com as investigações, a quadrilha fazia os cartões virtuais em nome de terceiros. As passagens virtuais eram comercializadas pelo valor de R$ 5,00, e os suspeitos se aproveitavam da pressa dos passageiros, durante os horários de maior movimentação na Estação da Pavuna, para enganá-los e aplicar as fraudes.

A ação reforça o trabalho de integração entre as Secretarias de Polícia Civil e Militar no combate às quadrilhas, que atuam nos mais variados tipos de ações criminosas, em todo o estado do Rio de Janeiro.