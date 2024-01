Avô acusado de abusar neta de 4 anos é preso no Rio

Um homem de 67 anos acusado de abusar sexualmente da própria neta, de 4 anos, foi preso pela Polícia Civil na Zona Norte do Rio. De acordo com os relatos, o idoso, que é padrasto do pai da criança, não teria estuprado a vítima, mas submetido a menina a diferentes ações de cunho sexual.

O crime foi flagrado pelo próprio pai da vítima, que denunciou o suspeito. Após investigação, os agentes da Delegacia da Criança e do Adolescente Vítima (DCAV), especializada para crimes do tipo, capturou preventivamente o idoso, que foi encontrado em casa, no bairro de Piedade.

A criança não precisou ser submetida a um exame de corpo delito. Com base na apuração, foi emitido um mandado de prisão preventiva contra ele, por estupro de vulnerável. O idoso aguarda audiência de custódia; caso condenado pelo crime, ele pode ser sentenciado a cumprir de 8 a 15 anos de prisão.