Mulher é presa em flagrante após esquecer filha em motel no Rio

Uma mulher de 54 anos foi presa em flagrante, acusada de abandonar a filha em um motel, em Magé, na Baixada Fluminense. Os policiais encontraram a suspeita dormindo em casa.

De acordo com as investigações da 66ª DP (Piabetá), a mulher tinha passado a noite em um bar, ingerindo bebidas alcoólicas com a adolescente. Em seguida, as duas foram até o motel com um homem.

Segundo a polícia, a justificativa para a ida do trio ao motel era de que a jovem estaria passando mal. O estabelecimento fica em frente à delegacia e ao lado de uma UPA.

Leia mais

Suplente de vereador em São Gonçalo é preso por venda ilegal de gás



Gonçalense é sequestrado na porta de casa e família pede ajuda para encontrá-lo



“Eles disseram que foram para o motel tomar banho e descansar. Em vez de ir para a UPA, já que a jovem estaria passando mal, foram para o motel?”, questionou a delegada Débora Rodrigues, responsável pelo caso.



De acordo com a Polícia Civil, a mãe pode ser indiciada por oferecer bebida alcoólica para menor de idade, com pena prevista de dois a quatro anos de prisão, e por abandono de incapaz, cuja penalidade pode chegar a mais três anos. No entanto, a investigação quer descobrir se houve também estupro de vulnerável.

A menina, de 14 anos, aparece em imagens do circuito interno correndo pelo estacionamento do motel.

Outra câmera mostra a jovem procurando abrigo na lavanderia do estabelecimento. Ela senta em um sofá. Uma funcionária também aparece no registro e conversa com a menina.

A polícia também teve acesso a imagens que mostram os três chegando no local no começo da madrugada da última segunda-feira (8). A Polícia Civil apurou que, depois de uma discussão, a mãe foi embora com o rapaz e deixou a filha sozinha no local.

Na delegacia, a menor informou que lembrava apenas que a mãe a levou para beber. A vítima foi encaminhada para exames de corpo de delito. “Mandamos a menor fazer todos os exames porque a gente desconfia que ela tenha mantido relação sexual. Por isso mandamos fazer toda a profilaxia. Ela não lembra de nada”, contou a delegada.

Os policiais ouviram testemunhas e as investigações prosseguem para esclarecer todos os fatos. Os agentes querem saber quem vendeu bebida para a jovem de 14 anos de idade. Além disso, o homem que foi com as duas ao motel deve ser ouvido nos próximos dias.

A delegada também pretende pedir a coleta de material biológico do rapaz. “Nós vamos prosseguir as investigações para saber o que que uma menor estava fazendo no motel aquela hora, se há alguma exploração sexual ou outro tipo de crime”, finalizou a delegada.