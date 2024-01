Família procura por entregador desaparecido em São Gonçalo

Charles Araujo, de 24 anos e entregador, está desaparecido desde a manhã desta terça-feira (9). De acordo com a cunhada do rapaz, ele saiu de casa na terça-feira por volta de 8h para trabalhar, e ainda não retornou para casa.

Conhecidos da família relatam ter visto o homem sendo levado por outras pessoas, a caminho do bairro Santa Luzia, em São Gonçalo, cerca de 11km de distância da residência do rapaz, em São Gonçalo. Charles mora no bairro de Rocha, em São Gonçalo. O entregador estava dentro do carro da empresa onde trabalha, e que usa para fazer entregas, quando pessoas nas proximidades notaram a movimentação.

“Desde terça-feira não temos notícias. A gente liga e o telefone está desligado. O carro não tem GPS, estamos muito preocupados”, contou a jovem.

Charles estava usando uma camiseta da cor vinho, calça jeans preta e uma bota marrom quando desapareceu.

Carro em que Charles estava quando desapareceu | Foto: Divulgação

Nesta quarta-feira (10), os familiares registrarão o desaparecimento do entregador na delegacia.

A família solicita que, quem tiver informações sobre o paradeiro de Charles, entre em contato com o telefone: (21) 96742-0654 - Lúcia.