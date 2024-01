Homens morrem em desmoronamento de barreira no Parque Vera Cruz, em Itaipuaçu

Dois homens morreram após um desmoronamento em uma barreira no Parque Vera Cruz, em Itaipuaçu, na última segunda-feira (8). José Carlos e Adenilson Martins estavam trabalhando no momento do acidente.

Segundo informações, um dos homens estava realizando escavações na parte de cima do barranco quando ele rompeu, levando a vítima a uma queda de 10 metros. Já o outro trabalhador, que atuava na parte de baixo do barranco, foi soterrado pelos destroços.

Ao chegarem no local, bombeiros encontraram um dos homens já sem vida e levaram o outro para o Hospital Che Guevara, em São José, mas ele não resistiu. A segunda vítima faleceu na manhã da última terça-feira (9), um dia depois do acidente.



O caso foi registrado na 82ª DP, de Maricá, onde agentes investigam se a retirada de barreira era legalizada. Uma perícia foi realizada no local.