Homem morre após levar choque limpando coifa elétrica em restaurante

Um homem morreu após levar um choque, na manhã desta terça-feira (9), enquanto ajudava em uma limpeza no restaurante do irmão, que fica no distrito de Prata, na cidade do Carmo, na Região Serrana do Rio de Janeiro.

Rodrigo Souza Peres, de 44 anos, estava limpando uma coifa elétrica, que fica por cima da churrasqueira do restaurante, quando sofreu a descarga elétrica, morrendo no local. Ele era filho da ex-vereadora da cidade, Terezinha da Prata.

“Ao que tudo indica, foi uma morte acidental. Alguma falha no isolamento elétrico da coifa fez com que ele levasse uma descarga muito forte e morreu. Nossas equipes estão no local e a perícia está a caminho”, declarou o delegado de Carmo, Heberth Tavares, em entrevista ao g1.

Nas redes sociais, uma familiar lamentou a morte do primo.



“Sem acreditar no acontecido! Se soubéssemos o quanto nossa vida é passageira, não perderíamos tanto tempo com bobagens. Gente, infelizmente ele estava limpando a churrasqueira elétrica, tomou um choque e faleceu na hora".

A morte de Rodrigo gerou grande comoção e muitos internautas deixaram mensagens de apoio aos familiares.

"Estou arrasada com o acontecido", disse uma pessoa; "Que Deus conforte o coração de vocês. Que tragédia meu Deus", disse outra; "Rodrigo homem do bem, já está nos braços do Pai", declarou uma terceira.

Em um comunicado, o restaurante informou que o local está fechado por tempo indeterminado devido ao luto.

"O restaurante ficará fechado por tempo indeterminado. Agradecemos a compreensão de todos neste momento difícil".

De acordo com a Polícia Civil, o corpo da vítima está sendo encaminhado para o IML de Teresópolis e a necropsia será feita na manhã desta quarta-feira (10).