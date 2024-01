Incidente com ônibus causa pânico em passageiros na Ponte Rio-Niterói

O motorista teria passado mal e perdido o controle do veículo - Foto: Divulgação/ Ecoponte

Um grupo de passageiros de um ônibus da viação Coesa, passou por momentos de desespero na manhã desta terça-feira (9). O veículo passava pela Ponte Presidente Costa e Silva, mais conhecida como Ponte Rio-Niterói, quando quase caiu no mar.

Segundo um homem que estaria a bordo do ônibus no momento do incidente, o motorista teria passado mal ou dormido ao volante, perdendo o controle da direção. Ele disse ainda que o ônibus teria chegado a subir na mureta de proteção da ponte, que impede que os carros caiam na Baía de Guanabara.

O acidente foi impedido a tempo, mas não minimizou o desespero vivido pelos passageiros que estavam no veículo. “Quase morremos aqui agora todo mundo, deu um desespero! ‘Nego’ tudo chorando no ônibus. Ele subiu a mureta aqui. Deus nos livrou, graças a Deus.”, disse o homem que gravou o vídeo.

No registro, ele também atentou para as janelas do veículo, que, por ter ar-condicionado, são completamente fechadas, sem a possibilidade de abrir. “Esses ônibus de ar-condicionado, fechado, ia morrer todo mundo”, afirmou.

Procurada pelo OSG, a viação Coesa ainda não se pronunciou sobre o incidente.