Brasileiro é preso na Bolívia após ter nome incluído na lista vermelha da Interpol

A polícia boliviana prendeu, na última sexta-feira (5), um brasileiro procurado por tráfico de drogas e pelo homicídio da esposa, em Corumbá (MS), no dia 31 de dezembro de 2022.

Foragido desde 2019, Reginaldo Mera Rodrigues, de 36 anos, usava nomes falsos e foi encontrado na cidade de Santa Cruz de La Sierra, na Bolívia, após ter seu nome incluído na lista vermelha da Organização Internacional de Polícia Criminal (Interpol).

De acordo com o jornal boliviano El Deber, funcionários do Departamento de Análise e Inteligência Criminal da Bolívia (DACI) abordaram um homem brasileiro com atitude suspeita, que inicialmente se identificou como Leandro Ferreira da Silva, para não ser reconhecido. Após a análise de suas impressões digitais e o cruzamento de informações com a polícia do Brasil, foi confirmado que se tratava do foragido.



Reginaldo será extraditado para o Brasil e entregue para as autoridades competentes para responder aos crimes de feminicídio, tráfico de drogas e identidade falsa.

O assassinato de Naiade Aparecida Gutterres Weidas, de 35 anos, aconteceu na casa do casal, na Alameda Rita de Cássia Santana, em Corumbá (MS). De acordo com informações da Polícia Civil, o casal teve uma discussão por ciúmes, quando Reginaldo atirou na companheira duas vezes. O agressor deixou a esposa no hospital e fugiu no carro dela, um Chevrolet Onix branco, que abandonou em seguida.

Durante a investigação, a Policia Civil constatou que Reginaldo poderia ter fugido para o Distrito de Santa Cruz, na Bolívia, onde estaria morando. Assim, o mandado de prisão do autor foi incluído na lista vermelha da Interpol, para que pudesse ser preso em país estrangeiro.