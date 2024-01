Polícia investiga morte de jovem encontrada com 3 tiros no rosto na Baixada Fluminense

A morte de uma jovem de 21 anos em Xerém, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, está sendo investigada, mas ainda sem respostas. Karla da Silva foi encontrada morta com três tiros no rosto no dia 31 de dezembro, na Estrada Rio D’Ouro.

Segundo familiares, a mulher teria desaparecido após sair de casa para encontrar amigos no dia 30. No entanto, no dia seguinte o corpo da jovem foi encontrado.

De acordo com a Polícia Militar, agentes do 15º BPM, de Duque de Caxias, foram acionados para irem até o local para atender uma ocorrência de encontro de cadáver. Ao chegarem, policiais atestam a morte da jovem e isolaram a cena para perícia.

O caso está investigado na Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF), onde diligências estão em andamento.