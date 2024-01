Acusado de homicídio é preso em SG

Policiais do sistema 'Segurança Presente' e do 7ºBPM (São Gonçalo) prenderam um homem acusado de homicídio, durante operação realizada nessa segunda-feira (8), no bairro de Santa Izabel, em SG.

Baseados em informações passads à polícia, a equipe montou uma operação e foi a Rua Maria José Cotrim, em Santa izsbel. Chegando ao local o acusado foi encontrado, rendido e levado à 73ªDP (Neves). O homem é acusado de matar a esposa e ocultar o cadáver.

