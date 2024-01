Escolas de samba da região realizam seus primeiros ensaios técnicos

Escolas de samba da região de Niterói e São Gonçalo foram às ruas no primeiro fim de semana de ensaios técnicos com vistas aos desfiles oficiais no Grupo Especial do Carnaval 2024. A Unidos do Viradouro reuniu pelo menos duas mil pessoas no ensaio técnico realizado ontem (7) na Avenida Amaral Peixoto, no Centro de Niterói. Já a Porto da Pedra fez um treino empolgante e deixou otimistas a crítica especializada e e o público que foi à Marquês de Sapucaí acompanhar o ensaio técnico da escola.

Em seu primeiro ensaio de rua, intitulado como "Um levante de fé", com foco no Carnaval de 2024, a Viradouro mostrou força e foi muito aplaudida, num verdadeiro 'grito de guerra' contra a intolerância religiosa.

Leia também

➢ Ex-ator que virou ambulante ganha Kombi de cliente

➢ MC Carol se casa com ator pornô em cerimônia surpresa em Niterói

O evento teve como um dos destaques da noite, o casal de Mestre-Sala e Porta-Bandeira, os experientes Julinho Nascimento e Rute Alves, que realizaram uma apresentação de alto nível.



Porto da Pedra

O Tigre de São Gonçalo realizou uma apresentação triunfante, sob o enredo "Lunário Perpétuo: A Profética do Saber Popular". A escola entrou na Avenida da Marquês de Sapucaí por volta das 20h30.

Unidos da Porto da Pedra | Foto: Divulgação

Tati Minerato, rainha da bateria, impressionou a todos com um triquini confeccionado em 150 mil cristais boreais, o qual fazia referência à "magia dos astros".

Acadêmicos de Niterói

Foi mais uma escola a realizar seu primeiro ensaio técnico em 2024 com foco em ser campeã da Série Ouro, a qual a classificaria para o Grupo Especial.

O grupo fez uma apresentação empolgante na Avenida Amaral Peixoto, no Centro de Niterói, juntamente com a Unidos da Viradouro, no último domingo (07).