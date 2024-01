Disque Denúncia pede informações sobre localização de um dos chefes do tráfico em SG

O Disque Denúncia divulgou, nesta segunda-feira (08), um cartaz para tentar obter informações que levem a recaptura do criminoso, já considerado foragido da Justiça, Magno da Costa Maciel, vulgo MG, de 33 anos. Ele saiu no Indulto de Natal de 2023, e não retornou à sua unidade prisional, o Instituto Penal Vicente Piragibe.

Considerado de alta periculosidade, MG, também conhecido pelo vulgo de Rabicó, é o segundo na hierarquia do tráfico de drogas, do Jardim Catarina, em São Gonçalo, Região Metropolitana do Rio. Curiosamente, ele tem o mesmo apelido de Antônio Ilário Ferreira, também conhecido popularmente como Coroa, apontado pela polícia como o '01' do comando do tráfico de drogas em São Gonçalo. Subordinado a Antônio Ilário, MG também seria o principal fornecedor de maconha e cocaína para as comunidades do Jardim Catarina, em SG, da Galinha, em Pendotiba, Niterói.



Ele foi preso em fevereiro de 2023, por policiais militares do 7º BPM (São Gonçalo), na Rua Expedicionário Hortêncio Rosa, em São Gonçalo. MG, seria um dos responsáveis pelo sequestro de vinte e três ônibus, por traficantes de São Gonçalo, e usados como barricadas em ruas do Jardim Catarina. Os crimes ocorreram entre domingo (29), e terça-feira (31) de janeiro de 2022. Os criminosos usaram os ônibus para fechar as ruas do bairro em represália às operações para a remoção de barricadas na região.

Quando de sua prisão, foram apreendidos um veículo Jeeps Compass, sem placa, um molho de chaves que seriam as chaves de ônibus sequestrados, dois pares de placas de veículos, 01 cinto de guarnição e um rádio transmissor.



Na época de sua prisão, constava um mandado de prisão condenatória, pelos crimes de Tráfico de Drogas e Associação para a Produção e Tráfico.



Agora, após o não retorno a sua unidade prisional, decorrente do Indulto de Natal, quando teria que ter voltado no dia 30 de dezembro de 2023, foi expedido um Mandado de Prisão para sua recaptura.



Quem tiver informações sobre a localização de foragidos da Justiça e do Indulto de Natal de 2023, favor informar ao Disque Denúncia, pelos seguintes canais de atendimento:



