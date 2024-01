Disque Denúncia pede informações sobre traficante de São Gonçalo, que pretendia implantar um ponto de drogas em Rio Bonito

O Disque Denúncia divulgou, neste domingo (07), um cartaz para ajudar a investigação, a fim de obter informações que levem à localização e prisão, do criminoso, Moises da Silva Figueiro, vulgo “Sementinha”, de 23 anos. Ele já é considerado um foragido da Justiça.

Traficante ligado a facção Comando Vermelho (CV), e integrante do tráfico de drogas que atua no Jardim Catarina, em São Gonçalo, “Sementinha”, planejava implantar um ponto de venda de drogas, em Rio Bonito. Além disso, ele também roubou um adolescente na região, fato este ocorrido em novembro de 2023, no bairro Mangueirinha, em Rio Bonito.



Contra ele foi expedido um Mandado de Prisão, pelo crime de Tipificação Penal, com pedido de prisão preventiva.

Quem tiver informações sobre a localização de Moises Figueiro, favor informar ao Disque Denúncia, pelos seguintes canais de atendimento:



Central de atendimento: (021) - 2253 1177 (WhatsApp)