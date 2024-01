Homem morre após troca de tiros com policiais em Niterói

Um homem morreu ao trocar tiros com policiais do 12º BPM, que estavam em operação no bairro de Santa Bárbara, em Niterói. A ação aconteceu na madrugada deste domingo (7). Os agentes apreenderam uma pistola e duas granadas. A morte do suspeito foi registrada na Delegacia de Homicídios de Niterói.

Leia também:

➢ Adolescente internado no Degase é encontrado com droga após visita familiar

➢ Ex-mestre-sala da Viradouro, Andrezinho Nota 10, morre aos 54 anos



Ainda durante a operação, mas desta vez no Barreto, também em Niterói, três pessoas foram presas. Uma mulher e dois homens foram pegos na comunidade do Marítimo, onde um fuzil foi apreendido com eles.



O trio foi conduzido até uma delegacia da região, onde aguardará a decisão judicial.