Troca de tiros deixa três feridos na Zona Norte do Rio

Após intensa troca de tiros, na madrugada deste sábado (06), três suspeitos ficaram feridos, no Morro do Macaco, na Zona Norte do Rio. O confronto gerou grande tensão nos moradores de Vila Isabel que, segundo relatos, ouviram o tiroteio das 3h30 da manhã até por volta das 6h.

De acordo com relatos nas redes sociais, o confronto ocorreu durante uma tentativa de invasão de traficantes do Comando Vermelho de Manguinhos e do Morro do São João, no Engenho Novo, à comunidade, que, atualmente, está sendo controlada pelo Terceiro Comando Puro.

Em vídeos que foram compartilhados nas redes sociais, é possível ouvir a troca de balas e moradores lamentarem o alto índice de violência na região.

"Acordei com muito tiro, vários calibres diferentes! Parece guerra!", escreveu uma pessoa.



De acordo com a Polícia Militar, o tiroteio aconteceu entre grupos de criminosos rivais. Equipes da Coordenadoria de Polícia Pacificadora (CPP) intensificaram o policiamento na região. Até o momento, três suspeitos feridos foram socorridos e um foi detido.

Além disso, policiais militares apreenderam três fuzis, duas pistolas, duas granadas, três radiocomunicadores, um cinto de guarnição e drogas.