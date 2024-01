Dois homens são presos em tiroteio no Morro do Estado

Uma troca de tiros entre policiais militares e criminosos, na manhã desta quinta-feira (04), assustou moradores no Morro do Estado, no Centro de Niterói, na Região Metropolitana do Rio.

Segundo a PM, os agentes estavam no local para verificar uma denúncia, o motivo não foi divulgado. Ao chegar no local, os policiais foram atacados a tiros. Após se acalmar o confronto, dois suspeitos de tráficos de drogas foram presos.

Na ação, foram apreendidos uma pistola, três rádios comunicadores, três granadas, dinheiro em nota e uma quantidade de entorpecentes.

Leia também

➢ Família reconhece corpo de homem carbonizado em Jardim Alcântara

➢ Dupla acusada de agredir guardas municipais é detida em Maricá



De acordo com relatos de testemunhas, o tiroteio causou medo na região, fazendo com que muitos pedestres se jogassem até no chão para fugir dos disparos.

O caso foi registrado na 76ª DP (Centro de Niterói). Ainda não há informação de feridos.