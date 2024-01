Dupla acusada de agredir guardas municipais é detida em Maricá

Uma confusão entre pedestres e guardas municipais na praça de Ponta Negra, em Maricá, terminou com dois homens na delegacia na noite da última terça-feira (02). A dupla é acusada de ter agredido os guardas, que chegaram receber atendimento em hospital municipal no Centro da cidade por conta das lesões.

Segundo testemunhas, os dois homens estavam junto de um grupo de jovens que foi visto circulando pela praça do bairro depois das 22h com uma caixa de som em volume alto, tocando músicas com letras obscenas. Moradores acionaram agentes da Guarda Municipal que estavam no local. A confusão teria começado depois que os guardas pediram para que o grupo abaixasse um pouco o volume da música.

Os jovens teriam abaixado o som, mas tornado a aumentar o volume em seguida. após uma discussão com os guardas, os jovens teriam começado a tentar agredi-los, alguns usando pedaços de madeira. Os agentes precisaram da ajuda da Ronda Ostensiva Municipal (ROMU), que foi até o local e conseguiu deter dois dos jovens envolvidos em um ponto de ônibus.

Os dois foram levados à 82ª DP (Maricá) para prestar depoimento a respeito do ocorrido, que foi registrado pela delegacia. Lá, a dupla foi autuada por desacato e lesão corporal. Os guardas não tiveram ferimentos graves, mas foram levados ao Hospital Municipal Conde Modesto Leal, no Centro da cidade, para receber atendimento.